Какой пролив отжеляет Азию от Европы? Срочно!!

География
Какой пролив отжеляет Азию от Европы? Срочно!!
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Автор: Гость
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Гость:
Европу от Азии отделяют два пролива - Босфор и Дарданеллы
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