ВЫДЕЛИТЬ ОРФОГРАММЫ В СЛОВЕ ДОЖДИ-ДОЖДЬ 1 КЛАСС
Русский язык
ВЫДЕЛИТЬ ОРФОГРАММЫ В СЛОВЕ ДОЖДИ-ДОЖДЬ 1 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дожди(безударная проверяемая гласная в корне,проверочное слово дождь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите с русским!!!! Вместо точек поставьте существительное с НИ: 1)Во рту не бы??о ... 2)Свободного времени у меня нет ... 3)Отступать н...
Математика
Алгебра
ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ. ТРИ БРИГАДЫ ИЗГОТОВИЛИ ВМЕСТЕ 296 ДЕТАЛЕЙ ИЗВЕСТНО ЧТО ВТОРАЯ БРИГАДА ИЗГОТОВИЛА ДЕТАЛЕЙ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПЕРВАЯ И НА 10 ДЕТ...