В), помогите пожалуйста! ((
Математика
В), помогите пожалуйста! ((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45 умножить на 2 равно 90 метров за 45 минут пройдёт экскаватор. 2) 45 умножить на 3 равно 135 метров пройдёт трубоукладчик за 45 минут. 3) (60+90)-135 равно 15 метров будет между машинами через 45 минут. ответ: 15 метров
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