Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240 км.Известно что они двигаются в одном направлении.Через какое время легковой автомобиль догонит автобус,если скорость автомобиля 150км/ч,а автобуса 90км/ч

Математика

Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240 км.Известно что они двигаются в одном направлении.Через какое время легковой автомобиль догонит автобус,если скорость автомобиля 150км/ч,а автобуса 90км/ч

Автор: Гость