Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240 км.Известно что они двигаются в одном направлении.Через какое время легковой автомобиль догонит автобус,если скорость автомобиля 150км/ч,а автобуса 90км/ч
Математика
Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240 км.Известно что они двигаются в одном направлении.Через какое время легковой автомобиль догонит автобус,если скорость автомобиля 150км/ч,а автобуса 90км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150-90 равно 60 км/ч скорость приближения легкового автомобиля к автобусу. 2)240 поделить на 60 равно 4 часа догонит автобус легковой автомобиль ответ: через 4 часа
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