Сколько шестизначны чисел можно составить из чисел 1,2,3,5,7,9 без повторений цыфр
Химия
Сколько шестизначны чисел можно составить из чисел 1,2,3,5,7,9 без повторений цыфр
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6! 6*5*4*3*2*1 = 720 чисел
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