Привезли 20моркови израсходовали 20 осталось ?
Математика
Привезли 20моркови израсходовали 20 осталось ?
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Ноль....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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