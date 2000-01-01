Улицу длиной 2км шириной 25м покрыли асфальтом. На каждые 100кв. м расходовали по 4тонны асфальта

Математика

Улицу длиной 2км шириной 25м покрыли асфальтом. На каждые 100кв. м расходовали по 4тонны асфальта

Автор: Гость