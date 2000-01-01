Улицу длиной 2км шириной 25м покрыли асфальтом. На каждые 100кв. м расходовали по 4тонны асфальта
Математика
Улицу длиной 2км шириной 25м покрыли асфальтом. На каждые 100кв. м расходовали по 4тонны асфальта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000×25×4÷100=2000 (тонны)
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