Признаки: Речь, гладкая кожа, голубые глаза, логическое мышление, пунктуальность, ??ве руки, умение рисовать, усидчивость, темперамент, жажда, интеллект, фигура человека. а) биологическая природа человека б) Социальная приро...
Обществознание
Признаки: Речь, гладкая кожа, голубые глаза, логическое мышление, пунктуальность, ??ве руки, умение рисовать, усидчивость, темперамент, жажда, интеллект, фигура человека. а) биологическая природа человека б) Социальная природа человека Срочно!! Спасибо зарание))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-б 2-а 3-а 4-а 5-б 6-а 7-б 8-а 9-б 10-а 12-б 13-а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык