Признаки: Речь, гладкая кожа, голубые глаза, логическое мышление, пунктуальность, ??ве руки, умение рисовать, усидчивость, темперамент, жажда, интеллект, фигура человека. а) биологическая природа человека б) Социальная приро...

Обществознание
Признаки: Речь, гладкая кожа, голубые глаза, логическое мышление, пунктуальность, ??ве руки, умение рисовать, усидчивость, темперамент, жажда, интеллект, фигура человека. а) биологическая природа человека б) Социальная природа человека Срочно!! Спасибо зарание))
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