Прочитай глаголы,обозначающие некоторые действия,и скажи,что ты умеешь делать хо??ошо,а что не очень хорошо........образец: I can read well.I can speak Russian very well.I can speak English but not very well. (ride (a bike),swi...

Английский язык
Прочитай глаголы,обозначающие некоторые действия,и скажи,что ты умеешь делать хо??ошо,а что не очень хорошо........образец: I can read well.I can speak Russian very well.I can speak English but not very well. (ride (a bike),swim,sing,cook,run,jump,ride(a horse),read(English books),read(Russian books).... писать 6 предл.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное вот так. 1)I can read books very well 2)I can cpeak English English very well 3)I can not speak Italian
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