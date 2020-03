Прочитай глаголы,обозначающие некоторые действия,и скажи,что ты умеешь делать хо??ошо,а что не очень хорошо........образец: I can read well.I can speak Russian very well.I can speak English but not very well. (ride (a bike),swi...

Английский язык

Прочитай глаголы,обозначающие некоторые действия,и скажи,что ты умеешь делать хо??ошо,а что не очень хорошо........образец: I can read well.I can speak Russian very well.I can speak English but not very well. (ride (a bike),swim,sing,cook,run,jump,ride(a horse),read(English books),read(Russian books).... писать 6 предл.

