Прочитай и сделай вывод, о какой орфограмме идет речь. В слове после согласного ес??ь звук [и]. Он находится после приставки.
Русский язык
Прочитай и сделай вывод, о какой орфограмме идет речь. В слове после согласного ес??ь звук [и]. Он находится после приставки.
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Гость:
Я думаю это корень)))
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