Прочитай и сделай вывод, о какой орфограмме идет речь. В слове после согласного ес??ь звук [и]. Он находится после приставки.

Русский язык
Прочитай и сделай вывод, о какой орфограмме идет речь. В слове после согласного ес??ь звук [и]. Он находится после приставки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это корень)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Корень из x+2 * log2(4+x)=0
Ответить
Алгебра
Y=x^2-3 чему равно наименьшее значение функции
Ответить
Математика
Используя данные таблицы выясни: какой гриб на первом месте по диаметру шляпки?Ка??ие места у остальных грибов? дополни таблицу Боровик: 30 см мест...
Ответить
Окружающий мир
Какими достижениями прославились исламский Восток арабские государства Турция Иран Золотая Орда помогите плиз
Ответить
Алгебра
Напишите следующие неравенства в виде квадратного неравенства общего вида: (3+4x)^2-2>(3x-1)^2+x
Ответить