Прочитай и сделай вывод, о какой орфограмме идет речь. В слове после согласного ес??ь звук [и]. Он находится после приставки.

Русский язык

Прочитай и сделай вывод, о какой орфограмме идет речь. В слове после согласного ес??ь звук [и]. Он находится после приставки.

Автор: Гость