Прочитай начало сказки. Какие два персонажей в ней участвуют? Найди суффиксы в словах ключик, замочек. Понаблюдай, что происходит с гласной в этих суффиксах при изменении слова

Русский язык

Прочитай начало сказки. Какие два персонажей в ней участвуют? Найди суффиксы в словах ключик, замочек. Понаблюдай, что происходит с гласной в этих суффиксах при изменении слова

Автор: Гость