Прочитай начало сказки. Какие два персонажей в ней участвуют? Найди суффиксы в словах ключик, замочек. Понаблюдай, что происходит с гласной в этих суффиксах при изменении слова
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Прочитай начало сказки. Какие два персонажей в ней участвуют? Найди суффиксы в словах ключик, замочек. Понаблюдай, что происходит с гласной в этих суффиксах при изменении слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
главние персонажи два друга ключик и замочек
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