Укажите точку которая не принадлежит графику функции у=3 х+7 а) (0;7) б) (-2;1) в) (-3;2) г) (-1;4) поможете
Алгебра
Укажите точку которая не принадлежит графику функции у=3 х+7 а) (0;7) б) (-2;1) в) (-3;2) г) (-1;4) поможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что правильный ответ в) (-3;2).
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