Укажите точку которая не принадлежит графику функции у=3 х+7 а) (0;7) б) (-2;1) в) (-3;2) г) (-1;4) поможете

Алгебра

Укажите точку которая не принадлежит графику функции у=3 х+7 а) (0;7) б) (-2;1) в) (-3;2) г) (-1;4) поможете

Автор: Гость