Прочитай отрывок письма. Допиши последние предложение. ...Где бы ни проходила наш?? армия-всё одно: люди боятся белых, и красных, не знают, чего ожидать. Повсюду страх и надежда, радость и горе. И уже кажется, что нет той силы...
История
Прочитай отрывок письма. Допиши последние предложение. ...Где бы ни проходила наш?? армия-всё одно: люди боятся белых, и красных, не знают, чего ожидать. Повсюду страх и надежда, радость и горе. И уже кажется, что нет той силы, что вернула бы мир. Любая война страшна, но это ещё страшнее тем, что ... продолжи запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любая война страшна, но это ещё страшнее тем, что русский человек убивает русского, брат убивает брата, отец сына.
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