Прочитай отрывок письма. Допиши последние предложение. ...Где бы ни проходила наш?? армия-всё одно: люди боятся белых, и красных, не знают, чего ожидать. Повсюду страх и надежда, радость и горе. И уже кажется, что нет той силы...

История

Прочитай отрывок письма. Допиши последние предложение. ...Где бы ни проходила наш?? армия-всё одно: люди боятся белых, и красных, не знают, чего ожидать. Повсюду страх и надежда, радость и горе. И уже кажется, что нет той силы, что вернула бы мир. Любая война страшна, но это ещё страшнее тем, что ... продолжи запись

Автор: Гость