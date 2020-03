Прочитай ответы мисс Чэттер . догадайся, какие вопросы ей задавали . о ком её рассп??ашивали,нарисуй его портрет. 1.What does he like?- He likes jam,sweets and cakes. 2.What is his favourite season ? - His favourite season ...

Гость: Гость:

1. What does he like?- He likes jam, sweets and cakes. 2. What is his favorite season? - His favorite season is summer. 3.Why does he like the summer? Summer is bright and nice. 4. Where does he live? He lives in the forest. 5.How many friends has he got? He has got a lot of friends. 1. Что он любит?- Он любит варенье, конфеты и пирожные. 2. Какой его любимый сезон? - Его любимое время года – это лето. 3.Почему ему нравится лето? Лето - яркое и хорошее. 4. Где он живет? Он живет в лесу. 5.Сколько у него друзей? У него много друзей. Речь идет о том, кто любит есть сладости, живет в лесу, ему нравится лето и у него много друзей (похоже на Винни Пуха). Если у вас учебник Enjoy English, тогда речь идет о Tiny (на картинке похож на гномика в красной шапочке).