Прочитай текст и запиши числа цифрами. Крокодил может прожить до трёхсот лет,слон-до восьмидесяти,а попугай-до ста пятидесяти лет. Назови эти числа в порядке убывания. Математика, 3 класс.

Математика
Прочитай текст и запиши числа цифрами. Крокодил может прожить до трёхсот лет,слон-до восьмидесяти,а попугай-до ста пятидесяти лет. Назови эти числа в порядке убывания. Математика, 3 класс.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа по убыванию: 300, 150, 80
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