Прочитай текст и запиши числа цифрами. Крокодил может прожить до трёхсот лет,слон-до восьмидесяти,а попугай-до ста пятидесяти лет. Назови эти числа в порядке убывания. Математика, 3 класс.

Математика

Прочитай текст и запиши числа цифрами. Крокодил может прожить до трёхсот лет,слон-до восьмидесяти,а попугай-до ста пятидесяти лет. Назови эти числа в порядке убывания. Математика, 3 класс.

Автор: Гость