Прочитай текст приходилось ли тебе быть на рыбалке что в окружающей природе дела ??огда поразила и Что запомнилось спиши текст Вставь пропущенные буквы подчеркни имена существительные мужского рода с шипящими на конце рыбная ло...
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Прочитай текст приходилось ли тебе быть на рыбалке что в окружающей природе дела ??огда поразила и Что запомнилось спиши текст Вставь пропущенные буквы подчеркни имена существительные мужского рода с шипящими на конце рыбная ловля упражнение 176
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шалаш,тишЬ,камыш,ёрш,полночь,пейзаж,луч
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