Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі злива??ись докупи і підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на піну. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало. Визнач іменники. Познач у д...
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Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі злива??ись докупи і підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на піну. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало. Визнач іменники. Познач у дужках їх рід і число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звичайно це опис)))))
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