Прочитай,выпиши существительные с шипящим на конце.Определи род этих существительных.МЯЧ. КЛЕЙ. ПОЛНОЧЬ. СЛЕД. КИРПИЧ. ВРАЧ. КЛЮЧ. СМЕХ. ГРИФ. МОЛОДЁЖЬ.ПЛОЩАДЬ.ЛАНДЫШ.ПЛАЩ. ТОВАРИЩ

Русский язык

Прочитай,выпиши существительные с шипящим на конце.Определи род этих существительных.МЯЧ. КЛЕЙ. ПОЛНОЧЬ. СЛЕД. КИРПИЧ. ВРАЧ. КЛЮЧ. СМЕХ. ГРИФ. МОЛОДЁЖЬ.ПЛОЩАДЬ.ЛАНДЫШ.ПЛАЩ. ТОВАРИЩ

Автор: Гость