Прочитай,выпиши существительные с шипящим на конце.Определи род этих существительных.МЯЧ. КЛЕЙ. ПОЛНОЧЬ. СЛЕД. КИРПИЧ. ВРАЧ. КЛЮЧ. СМЕХ. ГРИФ. МОЛОДЁЖЬ.ПЛОЩАДЬ.ЛАНДЫШ.ПЛАЩ. ТОВАРИЩ

Русский язык
Прочитай,выпиши существительные с шипящим на конце.Определи род этих существительных.МЯЧ. КЛЕЙ. ПОЛНОЧЬ. СЛЕД. КИРПИЧ. ВРАЧ. КЛЮЧ. СМЕХ. ГРИФ. МОЛОДЁЖЬ.ПЛОЩАДЬ.ЛАНДЫШ.ПЛАЩ. ТОВАРИЩ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мяч(муж.род),полночь(жен.род),кирпич(муж.род),врач(муж.род), ключ(муж.род),молодежь(жен.род),ландыш(муж.род),плащ(муж.род), товарищ(муж.род).
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