Прочитай выражения 560 разделить на 2 минус 201 разделить на 3 и найдите его значение
Математика
Прочитай выражения 560 разделить на 2 минус 201 разделить на 3 и найдите его значение
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560:2-201:3=280-67=213
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