Теплоход на подводных крыльях прошёл расстояние между пристанями со средней скоростью 60км\ч за 2,5 ч . за сколько времени пройдёт это расстояние теплоход, если будет идти со скоростью на 40 км\больше? Составить пропорцию и ре...

Математика

Теплоход на подводных крыльях прошёл расстояние между пристанями со средней скоростью 60км\ч за 2,5 ч . за сколько времени пройдёт это расстояние теплоход, если будет идти со скоростью на 40 км\больше? Составить пропорцию и решить Пожжжааалллуйссттааа

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