Теплоход на подводных крыльях прошёл расстояние между пристанями со средней скоростью 60км\ч за 2,5 ч . за сколько времени пройдёт это расстояние теплоход, если будет идти со скоростью на 40 км\больше? Составить пропорцию и ре...
Математика
Теплоход на подводных крыльях прошёл расстояние между пристанями со средней скоростью 60км\ч за 2,5 ч . за сколько времени пройдёт это расстояние теплоход, если будет идти со скоростью на 40 км\больше? Составить пропорцию и решить Пожжжааалллуйссттааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала узнаем весь путь: 60 * 2.5 = 150 км. тогда для следующего условия верно равенство: 150/100 = 1,5 часа
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