Выполните деление 1) м в 10 степени / m во 2 степени 2)x в 5 степени /x в 4 степени 3)y в 18 степени / y в 6 степени. ПРОШУ БЫСТРЕЕ!!! /-разделить

Алгебра
Выполните деление 1) м в 10 степени / m во 2 степени 2)x в 5 степени /x в 4 степени 3)y в 18 степени / y в 6 степени. ПРОШУ БЫСТРЕЕ!!! /-разделить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)m^8 2)x 3)у^12 т.к при деление основание остаётся тем же , а показатели вычитаются
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