Выполните деление 1) м в 10 степени / m во 2 степени 2)x в 5 степени /x в 4 степени 3)y в 18 степени / y в 6 степени. ПРОШУ БЫСТРЕЕ!!! /-разделить

Алгебра

Выполните деление 1) м в 10 степени / m во 2 степени 2)x в 5 степени /x в 4 степени 3)y в 18 степени / y в 6 степени. ПРОШУ БЫСТРЕЕ!!! /-разделить

Автор: Гость