Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные имена прилагательные.Запишите их вместе с подходящими по смыслу именами существительными _________________________________________________________________ С_лома - С_ломенная...
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Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные имена прилагательные.Запишите их вместе с подходящими по смыслу именами существительными _________________________________________________________________ С_лома - С_ломенная шляпа. В_сток- _________________. Пш_ница- ____________________. Л_сица-______________. К_лл_ктив-_________________. З_мл_ника-____________________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восток-Восточная сторона Пшеница-Пшеничный колос Лисица-Лисий след Коллектив-Коллективный договор Земляника-Земляничное мыло
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