Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные имена прилагательные.Запишите их вместе с подходящими по смыслу именами существительными _________________________________________________________________ С_лома - С_ломенная...

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Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные имена прилагательные.Запишите их вместе с подходящими по смыслу именами существительными _________________________________________________________________ С_лома - С_ломенная шляпа. В_сток- _________________. Пш_ница- ____________________. Л_сица-______________. К_лл_ктив-_________________. З_мл_ника-____________________.

Автор: Гость