Прочитайте предложение.Выпишите пары слов,связанные между собой по смыслу,вместе с вопросами.Крик кукушки доносился из ближнего леса.

Русский язык
Прочитайте предложение.Выпишите пары слов,связанные между собой по смыслу,вместе с вопросами.Крик кукушки доносился из ближнего леса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крик(кого?) кукушки из леса (какого?) ближнего доносился (откуда?) из ближнего леса
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