Прочитайте предложение.Выпишите пары слов,связанные между собой по смыслу,вместе с вопросами.Крик кукушки доносился из ближнего леса.

Русский язык

Прочитайте предложение.Выпишите пары слов,связанные между собой по смыслу,вместе с вопросами.Крик кукушки доносился из ближнего леса.

Автор: Гость