Прочитайте. Скоро мамин праздник,Международный женский день.Подумайте,какую вы ??апишите мама(бабушке,сестре)поздравительную открытку.Как вы обратитесь к ней?С чем её поздравите?Что ей пожелаете? Составьте и запишите поздравл...
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Прочитайте. Скоро мамин праздник,Международный женский день.Подумайте,какую вы ??апишите мама(бабушке,сестре)поздравительную открытку.Как вы обратитесь к ней?С чем её поздравите?Что ей пожелаете? Составьте и запишите поздравление для мамы,бабушки или сестры(не большое)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С праздником 8 марта Поздравляю,мама, И желаю я тебе Быть счастливой самой.
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