Пожалуйста помогите мне сделать синтаксический разбор в предложении.Лосята увид??ли в лесу стог сена

Русский язык
Пожалуйста помогите мне сделать синтаксический разбор в предложении.Лосята увид??ли в лесу стог сена
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лосята - подлежащие. Увидели - сказуемое. В лесу - обстоятельство. стог - дополнение сена - дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Придумайте 10 правил хорошего труда
Ответить
Математика
15 целых 80/36=? Помогите, пожалуйста!
Ответить
Алгебра
(a+b)^2+(a-b)^2=2(a^2+b^2)
Ответить
Математика
Задача.(2-это будут метры в квадрате) На двух участках высадили луковицы тюльпано??.Один участок больше другого на 30 метров2 ,поэтому на нём выс...
Ответить
Химия
К 120 граммам 1%-ного раствора сахара прибавили 4 грамма сахара. Какого процентное содержание сахара во вновь полученном растворе?
Ответить