Пожалуйста помогите мне сделать синтаксический разбор в предложении.Лосята увид??ли в лесу стог сена

Русский язык

Пожалуйста помогите мне сделать синтаксический разбор в предложении.Лосята увид??ли в лесу стог сена

Автор: Гость