Пожалуйста помогите мне сделать синтаксический разбор в предложении.Лосята увид??ли в лесу стог сена
Русский язык
Пожалуйста помогите мне сделать синтаксический разбор в предложении.Лосята увид??ли в лесу стог сена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лосята - подлежащие. Увидели - сказуемое. В лесу - обстоятельство. стог - дополнение сена - дополнение
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