Прочитайте.спишите. за березовым пеньком зайка спит под лопухом. в словах названи??х предметов обозначте окончание.
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Прочитайте.спишите. за березовым пеньком зайка спит под лопухом. в словах названи??х предметов обозначте окончание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За березов - ым пеньк - ом зайк-а спит под лопух - ом
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