Прочитайте.спишите. за березовым пеньком зайка спит под лопухом. в словах названи??х предметов обозначте окончание.

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Прочитайте.спишите. за березовым пеньком зайка спит под лопухом. в словах названи??х предметов обозначте окончание.

Автор: Гость