Прочитайте текст. Найдите в нём и выпишите предлоги их 7 союзы их 10 частицы их 2. Может ли этот вопрос быть без этих слов? Вот пришла зима. На домах, машинах, дорогах лежит пушистый снег, а на проезжей части он тёмный и подта...
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Прочитайте текст. Найдите в нём и выпишите предлоги их 7 союзы их 10 частицы их 2. Может ли этот вопрос быть без этих слов? Вот пришла зима. На домах, машинах, дорогах лежит пушистый снег, а на проезжей части он тёмный и подтаявший. Рано смеркается, и на ясном небе загораются лучистые звездочки. Ребятня лепит смешных снеговиков и во дворах, на школьных участках, на детских площадках. Хорошо что никто их не ломает. Дома зимними вечерами тепло и уютно. Хочется чтобы поскорее пришла весна.
Ответ(ы) на вопрос:
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Предлоги: на, на, на, во, на, на, чтобы, что. Союзы: а, и, и, и, и, Частицы: не.
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