Черта человека который сначала обдумывает а потом делает

Окружающий мир
Черта человека который сначала обдумывает а потом делает
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