РЕШИТЕ НЕРАВЕНСТВО ПОЖАЛУЙСТА 37^5x-2/x+2lt;_1
Алгебра
РЕШИТЕ НЕРАВЕНСТВО ПОЖАЛУЙСТА 37^5x-2/x+2lt;_1
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