Прочитайте вставляя в пословицы пропущенные имена прилагательные (большой, маленький) в нужной падежной форме.Запишите пословицы. И ... пенёк опрокидывает ... воз. Даже самое ... дерево выросло из ... семени. ... лучше бездель...

Русский язык
Прочитайте вставляя в пословицы пропущенные имена прилагательные (большой, маленький) в нужной падежной форме.Запишите пословицы. И ... пенёк опрокидывает ... воз. Даже самое ... дерево выросло из ... семени. ... лучше безделья. ... крючком ... рыбу не поймаешь Заранее всем спасибо :)
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