Реши примеры: а)125-55:11-90:3=___; б)60+76:19-42:14*0=___; в)48:2*10+70:2=___; г)75:15*100-80:2=___; д)18*2*10+(400-30)=___; е)134-200:100*16=___; ж)(32*8+32:2)*10=___; з)35:1+25:5+60*1=___
Математика
Реши примеры: а)125-55:11-90:3=___; б)60+76:19-42:14*0=___; в)48:2*10+70:2=___; г)75:15*100-80:2=___; д)18*2*10+(400-30)=___; е)134-200:100*16=___; ж)(32*8+32:2)*10=___; з)35:1+25:5+60*1=___
Ответ(ы):
Гость:
А) 90 б) 64 в)275 г) 460 д)730 е) 103
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Подберите имена существительного с таким признаком. 1) стоит в начальной форме,одушевленное,собственное,женского рода,единственного числа,имеет о...
Математика
В первом киоске на 30 деc воздушных шаров больше, чем во втором, и на 10 дес меньше, че?? в третьем. На сколько дес. больше шаров в третьем чем во ...
Русский язык
Спиши, вставь буквы и знаки препинания. 1. У последней точк_ на последней строчк_ собралась компания знаков препинания. 2. У Скв_рцова Гришк_...