Прочитайте Выпешыте фразеологические обороты объясните их значение.1) Ветер межд?? тем час от часу сталовился силыее. (П.) 2) как изменилася татыиа: как твердо в роль свою вош,о!(п.)З) прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в...
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Прочитайте Выпешыте фразеологические обороты объясните их значение.1) Ветер межд?? тем час от часу сталовился силыее. (П.) 2) как изменилася татыиа: как твердо в роль свою вош,о!(п.)З) прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до тогорастерялся оттакого нcожидшого по- ворота, что и спасибо сказал. (Шол.) 4)Погляжу, norля жу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле за aакрою... (шол.) 5) чуть свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят. (П)6) мысль уoдсть императ- рицу лицом к лицу так устраrшла сс, что она с трудом могла держаться на ногах. (П) 7) Участь Марьи Ивановны живо предсталиласьмпе, и сердце у меня так и замерло. (П.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. час от часу - с каждым проходящим часом 2. непонятное предложение, напиши без опечаток 3. изо всей силы - очень сильно, интенсивно 4. тоже непонятно 5. куда глаза глядят - куда угодно (уходить) 6. с трудом могла держаться на ногах - с трудом держаться от каких-либо эмоций 7. сердце так и замерло - крайняя степень удивления/потрясения/испуга
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Look at the list of food and drink. Talk to your partner what you like and don`t like. Example: I like tea, but i don`t like coffee.