Назвіть найменше натуральне число .Чи існує найбільше натуральне число?

Математика
Назвіть найменше натуральне число .Чи існує найбільше натуральне число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вот наименьшее натуральное число
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