Сочинение||Помогите очень срочно надо!!! Анализ стихотворения "Валерик"М.В.Лермон??ов По ПЛАНУ: 1.Историческая основа произведения Лермонтова 2.Тема 3.Обещание жестокого боя: а)роль глаголов,передающих странное ожидание;...

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Эпизоды из жизни вольнолюбивого и воинственного народа Кавказа показал поэт М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Валерик», написанном в 1840 году. Это стихотворение написано на основе наблюдений поэта над боевыми делами отряда генерал-лейтенанта Галафеева во время похода в Чечню. Речка Валерик существует на самом деле и впадает в реку Сунжу, правобережный приток Терека. С 6 по 14 июля 1840 года Лермонтов