Ребят, помогите решить задачу: Для приготовления яблочного компота берут 5 часте?? яблок, 2 части сахару и 25 частей воды. Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять, чтобы приготовить компот из 600 г яблок?

Математика
Ребят, помогите решить задачу: Для приготовления яблочного компота берут 5 часте?? яблок, 2 части сахару и 25 частей воды. Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять, чтобы приготовить компот из 600 г яблок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600гр. яблок   =  5 частей 600:5=120гр  (одна часть) 120гр.* 2части= 240гр. (необходимо взять сахару) 120гр. *  25 = 3000гр. = 3литра (необходимо взять воды)
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