Ребят, помогите решить задачу: Для приготовления яблочного компота берут 5 часте?? яблок, 2 части сахару и 25 частей воды. Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять, чтобы приготовить компот из 600 г яблок?

Математика

Ребят, помогите решить задачу: Для приготовления яблочного компота берут 5 часте?? яблок, 2 части сахару и 25 частей воды. Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять, чтобы приготовить компот из 600 г яблок?

Автор: Гость