Сочинение оассуждение на тему Что такое ответствиность.

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Ответственность — это такая вещь, которая не существует сама по себе, а всегда рассматривается в определенном контексте. Некоторые взгляды на ответственность в нашем обществе настолько масштабны, что определить правильное поведение человека довольно сложно. Чем больше ответственность, тем меньше человек способен что-то изменить и повлиять на то, за что он отвечает. Иногда именно для того, чтобы уменьшить свою ответственность, люди намеренно увеличивают масштаб дела таким образом, что потом почти невозможно найти тех, кто отвечает за те или иные события.Человека можно назвать настоящим и полноценным членом общества только тогда, когда он способен отвечать за то, что он делает. Человек всегда должен отвечать за свое поведение, свои поступки, крепко держать в руках свою судьбу, быть готовым к любым испытаниям, постоянно стремиться к победам в личной жизни.Ответственность — это обязанность человека перед кем-то или перед чем-то.Например, общественный долг, совесть и честь, жизненная позиция и отношение к окружающим согласно общественных моральных норм и принципов является мерой нашей ответственности перед обществом. Кроме того, каждый нормальный человек должен уметь управлять собой, своим поведением. Самовоспитание также является проявлением ответственности, свидетельствует, что человек уже достаточно зрелая и духовно стойкая личность.Многие поколения наших предков жило и действовало по девизом «Я отвечаю за все!».Ориентируясь на этот лозунг, они становились настоящими людьми, способными на подвиги ради других людей, ради Родины. Во время Великой Отечественной войны наши соотечественники, потеряв ноги, сражались с врагом, научившись управлять самолетами, а после войны — машинами и тракторами, а потеряв руки не унывали и становились выдающимися писателями, художниками и другими известными людьми.