Составить синквейны на темы 1)Ловчий ,2) Волк
Литература
Составить синквейны на темы 1)Ловчий ,2) Волк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я смогу только на 1слово СИНКВЕЙН 1.Волк 2.Серый, злой 3.Ходит, пугает, живет 4.По лесу ходит волк. 5.Хищник
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