Устаревшие слова в романе "Дубровкий" выписать 5 слов дать толкование

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Устаревшие слова в романе "Дубровкий" выписать 5 слов дать толкование
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
генерал-аншеф, поручик, урядник. Обращение - Ваше превосходительство. Холоп - работник, слуга, крепостной. Десятина - мера площади земли. Уезд - по современному - район.
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