Вопросы о Пушкине и о Лицее 35 баллов 27. Какое прозвище было у Пушкина в этом общес??ве? 28. Каким стихотворением Пушкин офици¬ально закончил свое лицейское творчество? 29. Кто из лицейских друзей вызвал Пушки¬на на дуэль...

Литература
Вопросы о Пушкине и о Лицее 35 баллов 27. Какое прозвище было у Пушкина в этом общес??ве? 28. Каким стихотворением Пушкин офици¬ально закончил свое лицейское творчество? 29. Кто из лицейских друзей вызвал Пушки¬на на дуэль? 30. Кому принадлежат эти строки? Пушкин! Он и в лесах не укроется. Лира выдаст его громким пением. 31. Что это за «яблочные экспедиции», в ко¬торых участвовали воспитанники? 32. В сентябре 1814 года в Лицее было заведе¬но «дело № 17» о проступке воспитанников Ли¬цея Малиновского, Пушкина и Пущина. Конфе¬ренцией Лицея было вынесено решение: «Всем троим стоять две недели на коленях во время ут¬ренней и вечерней молитв, сместить всех на пос¬ледние места за столом, занести фамилии всех троих с прописанием виновности и приговора в черную книгу». За что? 33. Кто был «лицейским старостой», храните¬лем лицейских обычаев и преданий? 34. Этот лицеист был братом известного фло¬товодца, одного из руководителей обороны Се¬вастополя, героически погибшего. 35. Назовите трех лицейских товарищей Пушкина, которые стали декабристами. 36. Кто из воспитанников Лицея носил фами¬лию великого русского ученого? 37. У кого из лицеистов было прозвище Иван Великий (в честь кремлевской колокольни в Москве)? 38. Кто за час до смерти сочинил надпись для своего памятника, а когда ему сказали, что во Флоренции не сумеют нарезать русские буквы, сам начертал ее крупными буквами и велел ско¬пировать на камень? Вот эта надпись: Прохожий, поспеши к стране родной своей. Ах! Грустно умирать далеко от друзей. 39. Кто единственный из лицеистов первого выпуска стал мореплавателем? 40. Кому при выпуске из Лицея была вруче¬на первая золотая Большая медаль и отличный аттестат?
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Гость:
Пушкина называли французом в этом сообществе
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