Прочмиайте. Составтете из слов предложения. 1ясный осветил густой месяц лес 2) гладкий зпсеребрился осины ствол старой3) у чернело её глубокое вершины дупло4) из высунулся устая мородочка дупла маленькая 5) быстро голубой поб...

Русский язык
Прочмиайте. Составтете из слов предложения. 1ясный осветил густой месяц лес 2) гладкий зпсеребрился осины ствол старой3) у чернело её глубокое вершины дупло4) из высунулся устая мородочка дупла маленькая 5) быстро голубой побежал ветке по зверек на прыгнул дерево легко соседнее и
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ясный осветил густой месяц лес.Гладкий Засеребрился ствол старой осины.
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