Прочмиайте. Составтете из слов предложения. 1ясный осветил густой месяц лес 2) гладкий зпсеребрился осины ствол старой3) у чернело её глубокое вершины дупло4) из высунулся устая мородочка дупла маленькая 5) быстро голубой поб...

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Прочмиайте. Составтете из слов предложения. 1ясный осветил густой месяц лес 2) гладкий зпсеребрился осины ствол старой3) у чернело её глубокое вершины дупло4) из высунулся устая мородочка дупла маленькая 5) быстро голубой побежал ветке по зверек на прыгнул дерево легко соседнее и

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