Продолжите синонимический ряд слов. Красный , багряный ....
Русский язык
Продолжите синонимический ряд слов. Красный , багряный ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тёмно красный,румяный,розовый,бордовый а на последок багровый. Заранее незачто
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