Продолжительность дня а ч. Чему равна продолжительность ночи? Составьте выражени??. Найдите его значение при а = 8;10;12.
Математика
Продолжительность дня а ч. Чему равна продолжительность ночи? Составьте выражени??. Найдите его значение при а = 8;10;12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-а (ч)-продолжительность ночи 24-8=16 ч 24-10=14 ч 24-12=12ч
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