Продолжительность дня а ч. Чему равна продолжительность ночи? Составьте выражени??. Найдите его значение при а = 8;10;12.

Математика

Продолжительность дня а ч. Чему равна продолжительность ночи? Составьте выражени??. Найдите его значение при а = 8;10;12.

Автор: Гость