продукты переработки природного газа?
Химия
продукты переработки природного газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разработано много способов переработки природных газов. Главная задача этой переработки — превращение предельных углеводородов в более активные — непредельные, которые затем переводят в синтетические полимеры (каучук, пластмассы). Кроме того, окислением углеводородов получают спирты,органические кислоты и другие продукты.
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