Продукты сгорания 5,8 граммов пропаналя растворили в 120 грамм 10% раствора NaOH. определите массовую долю в процентах образовавшейся соли
Химия
Продукты сгорания 5,8 граммов пропаналя растворили в 120 грамм 10% раствора NaOH. определите массовую долю в процентах образовавшейся соли
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Гость:
Ати мне ответь мой вапрос тагда я ітвой
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