Проект математические сказки сказка про 0 и 1 помогите придумать

Гость: Гость:

В одной математической стране жили разные цифры и числа. Вот на одной полянке жили цифры ноль и единица. Ноль был очень маленькой,беззащитной циферкой. В его доме было пусто. Только стены,крыша да и погреб,чтобы прятаться от королевы Таблицы Умножения. Все цифры платили ей дань. В домике единицы был 1 стол,стул и банка варенья. Ноль часто заходил погостить к единице,перекусить. Все цифры смеялись над ними. Ведь у других было больше всего,они были богаче,и даже после приезда королевы им было на что жить. Однажды наши герои решили сходить в гости к Девяточке,попросить немного монеток на выплату дани. Девяточка отказала. Они зашли к Семёрке,но она тоже отказала. Так они обошли все цифры и не набрали ни одной монетки. Расстроенные они пошли в лес. Идут,идут... Вдруг Ноль провалился куда-то... Не глубоко. Единица вытащила его. Они вместе достали какой-то кателок,наполненный чем-то тяжёлым. Ноль крышечку приподнял,одним глазком посмотрел вовнутрь...Быстро захлопнул крышку и начал шептать единице. Единица тоже открыла крышку....и увидела...Котелок был полон монет! Таким образом Ноль и Единица стали самые богатые в стране. Конец.