Свойства воды в Северно-Ледовитом океане

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Сохранение существующего гидрологического режима и жизни в Северном Ледовитом океане возможно лишь при условии водо- и теплообмена с соседними океанами. Запасы тепла в водных массах океана постоянно поддерживаются благодаря притоку теплых вод из Атлантического океана. Кроме того, большой речной сток с территории Евразии и Северной Америки (Обь, Енисей, Лена, Маккензи и др.) повышает температуру и уменьшает соленость водных масс. Температура поверхностных вод большую часть года низкая, близка к температуре замерзания воды при данной солености (от -1 до -2°С). Только в субарктических широтах летом она повышается до +5...+8°С.