Проект "my ideal day"- срочно нужно please
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Проект "my ideal day"- срочно нужно please
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотри на картинку, надеюсь перевод не нужен - там все доступно написано и нарисовано, понять можно))))
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