Происхождение картофеля

Гость: Гость:

Картофель появился, вероятнее всего, на территориях, где сегодня располагаются современные государства Перу и Боливия. Там начали употреблять картофель ещё 8 тысячелетий до нашей эры, правда вкусовые качества были далеко не те, к которым привычен каждый из нас в нынешнее время. Вкус тех клубней, скорее всего, был неприятным. Древние инки установили, что в высокогорьях Андов. на высоте от 3000 до 4000 метров, в местах традиционного возделывания кукурузы, урожайность последней была далека от той, которую давали клубни картофеля. Начиная с тех далеких времен, выращивание картофеля стало приоритетным направлением обеспечения населения продуктами питания всех цивилизаций, которые в ходе своего развития познакомились с этой сельскохозяйственной культурой. Социальная значимость данного продукта возросла настолько, что для древних цивилизаций инков картофель приобрел важное продовольственное значение, равно как религиозное и культурное. Только вначале 16-го столетия картофель через Испанию и Англию поя­вился в Европе. Изначально данная культура была привезена не по причине вкусовых качеств, а в связи с красивыми цветами. Право выращивания принадлежало высшей знати. Причина широкого распространения картофеля среди простого населения очень банальна - к картофельным полям была приставлена королевская охрана "в связи с высокой ценностью клубней". С тех пор картофель получил широкое продовольственное распространение. Сегодня во всем мире картофель выращивается на площади примерно 18 миллионов гектаров, с которых ежегодно собирается примерно 280 миллионов тонн. В настоящее время в Китае и России отведены самые больший площади, занятые под производство картофеля.