Происхождение названия г.Черноморска , 2предложения простых и 2 сложных
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Происхождение названия г.Черноморска , 2предложения простых и 2 сложных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые:Сегодня на улице было очень жарко.Мы наконец-то купили новые книги!Сложные:Пошел дожь, но несмторя на это, мы отправились в поход.Ребята погуляли по весеннему Арбату, а затем они отправились в гостиницу.
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