Происхождение названия г.Черноморска , 2предложения простых и 2 сложных

Гость: Гость:

Простые:Сегодня на улице было очень жарко.Мы наконец-то купили новые книги!Сложные:Пошел дожь, но несмторя на это, мы отправились в поход.Ребята погуляли по весеннему Арбату, а затем они отправились в гостиницу.