Произведение где первый множитель это число 12000 а второй множитель разностьисел 2370 и 2310
Математика
Произведение где первый множитель это число 12000 а второй множитель разностьисел 2370 и 2310
Ответ(ы):
Гость:
Разность - это вычитание. Отнимаем от 2370 - 2310 получим 60. 60 умножаем на 12000 и получим 720 000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В коробке для яиц 2 ряда по 5 мест.Сколько было яиц у Лены,если она заполнила две такие коробки и у неё осталось ещё 3 яйца?
Русский язык
Русский язык
Выбери слово которое может служить для проверки окончания в отсальных словах 1) ??а хлебе 2) на столе 3) на дереве 4) на печке