Произведение где первый множитель это число 12000 а второй множитель разностьисел 2370 и 2310

Математика
Произведение где первый множитель это число 12000 а второй множитель разностьисел 2370 и 2310
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Разность - это вычитание. Отнимаем от 2370 - 2310 получим 60. 60 умножаем на 12000 и получим 720 000
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